Хави выбрал главную трансферную цель «Барселоны»

«Барселона» работает над усилением состава в преддверии открытия летнего трансферного окна. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Алекса Пинтанеля, главный тренер «сине-гранатовых» Хави в качестве приоритетной трансферной цели определил вингера Нико Уильямса из «Атлетика».

Ранее в прессе появлялась информация о том, что ради подписания 21-летнего Уильямса «Барселона» планирует продать за большие деньги Рафинью.

В сезоне 2023/2024 Нико Уильямс провёл за «Атлетик» 35 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 16 голевых передач на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.