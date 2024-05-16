Роман Яремчук, форвард «Валенсии» и национальной сборной Украины может перебраться в один из сильнейших клубов Турции – «Трабзонспор». Об этом сообщает редакция портала Transfermarkt в соцсети.

На данный момент Яремчук играет в «Валенсии» на правах аренды. Принадлежат права на игрока бельгийскому клубу «Брюгге». Контракт с командой связывает Романа до середины 2026 года.

В текущем сезоне в 27 матчах за «летучих мышей» Яремчук забил всего лишь четыре гола во всех турнирах. Три из них – в рамках Ла Лиги.

«Валенсия» располагается на девятом месте турнирной таблицы Примеры с 48 баллами перед тремя оставшимися играми Ла Лиги.