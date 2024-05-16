Известный футболист Хесус Навас покинет «Севилью» по завершению сезона 2023/2024. В четверг на утренней тренировке 38-летний игрок объявил о своём решении футболистам и тренерскому штабу.

Хесус Навас является воспитанником «Севильи». За родной клуб футболист провёл 688 матчей, что отмечается в пресс-релизе андалузцев.

В 2013-2017 годах Навас выступал за «Манчестер Сити». До и после этого периода Хесус выступал исключительно за «Севилью».

Отметим, что в составе сборной Испании Хесус Навас становился чемпионом Европы (2012) и мира (2010).

«Севилья» сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги.