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Чемпионат Испании. Ла Лига

Титов сделал прогноз на матч «Альмерия» - «Барселона»

16 Мая 2024 • 12:06 Комментировать

В рамках 36-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» на выезде сыграет против «Альмерии». Об этом поединке высказался бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов.

«Альмерия» умеет создавать моменты, играет ярко. «Барсе» такой футбол придется по душе. Когда соперник не закрывается, с ним можно поиграть, это всегда плюс для грандов. Ставлю на победу «Барселоны» с форой (-1)», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Поединок между «Альмерией» и «Барселоной» состоится сегодня, 16 мая. Начало встречи запланировано в 22:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.

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