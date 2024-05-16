Плохие новости для «Реала»: новую звезду клуба «сломали» и унесли на носилках

Минувшей ночью «Палмейрас» провел поединок против «Индепендьенте» в рамках группового раунда Кубка Либертадорес. Матч завершился победой бразильской команды со счетом 2:1.

Стоит отметить, что во второй половине встречи травму получил нападающий Эндрик, который летом перейдет в мадридский «Реал». Игрока унесли с поля на носилках. Детали повреждения восходящей звезды пока неизвестны.

Сумма трансфера Эндрика в «королевский» клуб составит порядка 45 миллионов евро. Трудовое соглашение между сторонами будет рассчитано до середины 2030 года.

За первую команду «Палмейраса» форвард сыграл 80 матчей, отметившись 21 голом и четырьмя ассистами.