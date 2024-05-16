Три удара - три гола: хет-трик Гризманна позволил «Атлетико» разгромить «Хетафе»

«Хетафе» с «Атлетико» провели малособытийный матч, при этом реализация моментов у гостей была просто феноменальной. С передачи Родриго де Пауля по вертикали Антуан Гризманн в штрафной обыграл защитника и голкипера, после чего забил с острого угла. Мэйсон Гринвуд прошел вдоль линии штрафной и целился в дальнюю девятку - перекладина. Анхель Корреа реализовал свой момент, ворвавшись в штрафную, но гола нет - вне игры. Еще отмена взятия ворот, но ВАР исправил ошибку судьи, не было офсайда у Гризманна во время паса Корреа, после чего меткий удар с острого угла - 0:2.

Во втором тайме Сэмуел Лино рванул по флангу и прострелил в штрафную, туда ворвался Гризманн и в падении был точен - 0:3.

«Атлетико» идет четвертым и продолжает поджимать «Жирону» с «Барселоной». Соперник - 10-й.