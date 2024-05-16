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Три удара - три гола: хет-трик Гризманна позволил «Атлетико» разгромить «Хетафе»

16 Мая 2024 • 00:56 Комментировать
Хетафе
0:3
Атлетико М
окончен

«Хетафе» с «Атлетико» провели малособытийный матч, при этом реализация моментов у гостей была просто феноменальной. С передачи Родриго де Пауля по вертикали Антуан Гризманн в штрафной обыграл защитника и голкипера, после чего забил с острого угла. Мэйсон Гринвуд прошел вдоль линии штрафной и целился в дальнюю девятку - перекладина. Анхель Корреа реализовал свой момент, ворвавшись в штрафную, но гола нет - вне игры. Еще отмена взятия ворот, но ВАР исправил ошибку судьи, не было офсайда у Гризманна во время паса Корреа, после чего меткий удар с острого угла - 0:2.

Во втором тайме Сэмуел Лино рванул по флангу и прострелил в штрафную, туда ворвался Гризманн и в падении был точен - 0:3.

«Атлетико» идет четвертым и продолжает поджимать «Жирону» с «Барселоной». Соперник - 10-й.

Протокол игры  
Хетафе0:3Атлетико М
  27'Гризманн Антуан (0:1)
  42'Гризманн Антуан (0:2)
  51'Гризманн Антуан (0:3)
Сория ДавидМаксимович НеманьяАльдерете Омар  55'Альварес Гастон  90'Кармона Хосе АнхельМориба Илайкс 46' (Латаса Хуан ( 46') Милья Луис 57' (Сантьяго Хесус ( 57'  88') Рико Диего  14' 46' (Мата Хайме ( 46') Оскар Родригес 70' (Риско Альберто ( 70') Аленья Карлес 46' (Мартин Хорхе ( 46') Гринвуд Мэйсон
Запасные: Аберден НабильФузато Даниэл
Облак ЯнХименес Хосе  77'Витсель Аксель  17'Эрмосо Марио  88'Льоренте Маркос 87' (Мандава Рейнилду ( 87') Де Пауль РодригоКоке ХорхеБарриос Пабло 46' (Аспиликуэта Сесар ( 46') Лино Сэмуел 76' (Ньигес Сауль ( 76') Корреа Анхель 67' (Рикельме Родриго ( 67') Гризманн Антуан 87' (Депай Мемфис ( 87')
Запасные: Савич СтефанВермирен АртурМолдован ХорациуМората АльвароГабриэль ПаулистаГомис Антонио
15 мая. Стадион "Колизеум".

 

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Атлетико Мадрид Хетафе Антуан Гризманн ещё теги

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