«Сельта» вряд ли вылетит после волевой победы над «Атлетиком»

В 36-м туре чемпионата Испании «Сельта» принимала «Атлетик». И если команда из Бильбао была немотивированна, то соперник - еще как, ведь есть риск вылета в Сегунду. На экваторе второго тайма гости повели после шикарного дальнего удара Алекса Беренгера. Спустя тайм у соперника прошла быстрая атака, с передачи Уго Альвареса отличился Виллиот Сведберг - 1:1. Несколько минут, и всё перевернулось после дальнего выстрела Альвареса - 2:1.

«Сельта» делит 15-е место и оторвалась от зоны вылета на пять очков. Соперник - пятый.