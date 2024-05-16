«Сельта» вряд ли вылетит после волевой победы над «Атлетиком»

В 36-м туре чемпионата Испании «Сельта» принимала «Атлетик». И если команда из Бильбао была немотивированна, то соперник - еще как, ведь есть риск вылета в Сегунду. На экваторе второго тайма гости повели после шикарного дальнего удара Алекса Беренгера. Спустя тайм у соперника прошла быстрая атака, с передачи Уго Альвареса отличился Виллиот Сведберг - 1:1. Несколько минут, и всё перевернулось после дальнего выстрела Альвареса - 2:1.
«Сельта» делит 15-е место и оторвалась от зоны вылета на пять очков. Соперник - пятый.
Протокол игры
|23'Беренгер Алекс (0:1)
|(1:1) Сведберг Виллиот68'
|(2:1) Альварес Уго71'
Вильяр Иван•Манкильо Хави•Старфельт Карл• 80'Домингес Карлос•Санчес Мануэль46' (Аспас Яго (46') •Перес Карлес46' (Мингеса Оскар (46') •Пейнадо Франсиско•Родригес Дамиан•Сведберг Виллиот77' (Серви Франко (77') • 90'Бамба Джонатан46' (Альварес Уго (46') •Ларсен Йорген73' (Дувикас Анастасиос (73')
Унай Симон62' (Агирреcабала Хулен (62') •Лекуе Иньиго•Йерай Альварес•Паредес Айтор•Гарсия Иманол•Гарсия Дани75' (Весга Микель (75') •Прадос Беньят75' (Руис Иньиго (75') •Арес Малком62' (Уильямс Иньяки (62') •Гомес Унаи•Беренгер Алекс•Вильялибре Асьер62' (Гарсия Рауль (62')
15 мая. Стадион "Балаидос".
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