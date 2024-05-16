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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Сельта» вряд ли вылетит после волевой победы над «Атлетиком»

16 Мая 2024 • 00:55 Комментировать
Сельта
2:1
Атлетик Б
окончен

В 36-м туре чемпионата Испании «Сельта» принимала «Атлетик». И если команда из Бильбао была немотивированна, то соперник - еще как, ведь есть риск вылета в Сегунду. На экваторе второго тайма гости повели после шикарного дальнего удара Алекса Беренгера. Спустя тайм у соперника прошла быстрая атака, с передачи Уго Альвареса отличился Виллиот Сведберг - 1:1. Несколько минут, и всё перевернулось после дальнего выстрела Альвареса - 2:1.

«Сельта» делит 15-е место и оторвалась от зоны вылета на пять очков. Соперник - пятый.

Протокол игры  
Сельта2:1Атлетик Б
  23'Беренгер Алекс (0:1)
(1:1) Сведберг Виллиот68'  
(2:1) Альварес Уго71'  
Вильяр ИванМанкильо ХавиСтарфельт Карл  80'Домингес КарлосСанчес Мануэль 46' (Аспас Яго ( 46') Перес Карлес 46' (Мингеса Оскар ( 46') Пейнадо ФрансискоРодригес ДамианСведберг Виллиот 77' (Серви Франко ( 77'  90') Бамба Джонатан 46' (Альварес Уго ( 46') Ларсен Йорген 73' (Дувикас Анастасиос ( 73')
Запасные: Сотело ХьюгоТапия РенатоГуаита ВисентеРодригес МигельНуньес УнайЖаилсон МаркесДе ла Торре Лука
Унай Симон 62' (Агирреcабала Хулен ( 62') Лекуе ИньигоЙерай АльваресПаредес АйторГарсия ИманолГарсия Дани 75' (Весга Микель ( 75') Прадос Беньят 75' (Руис Иньиго ( 75') Арес Малком 62' (Уильямс Иньяки ( 62') Гомес УнаиБеренгер АлексВильялибре Асьер 62' (Гарсия Рауль ( 62')
Запасные: Хаурегисар МикельОлабарриета АйнгеруЭррера АндерЭгилус УнаиРинкон УгоДе Маркос ОскарВивиан Даниэль
15 мая. Стадион "Балаидос".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Атлетик Бильбао

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