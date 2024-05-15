«Кадис» на 90-й минуте забил единственный гол в матче с «Севильей»

В 36-м туре чемпионата Испании «Севилья» играла против «Кадиса». Гости находятся на грани вылета и сегодня выглядели острее соперника. Роберто Наварро создал первый момент на 35-й минуте, направив мяч в перекладину. Кристофер Рамос в убойной позиции умудрился не попасть в рамку. На 66-й минуте Серхи Гвардиола рикошетом от защитника открыл счет. Пять минут видеопросмотров, и гол отменен - был фол. Юссеф Эн-Несири головой чудом не попал в створ. На шестой добавленной минуте Гвардиола забил такой важный гол - 0:1.

«Севилья» делит 12-е место, соперник - третий с конца. Спасительная 17-я строчка в двух очках.