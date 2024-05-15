«Кадис» на 90-й минуте забил единственный гол в матче с «Севильей»

В 36-м туре чемпионата Испании «Севилья» играла против «Кадиса». Гости находятся на грани вылета и сегодня выглядели острее соперника. Роберто Наварро создал первый момент на 35-й минуте, направив мяч в перекладину. Кристофер Рамос в убойной позиции умудрился не попасть в рамку. На 66-й минуте Серхи Гвардиола рикошетом от защитника открыл счет. Пять минут видеопросмотров, и гол отменен - был фол. Юссеф Эн-Несири головой чудом не попал в створ. На шестой добавленной минуте Гвардиола забил такой важный гол - 0:1.
«Севилья» делит 12-е место, соперник - третий с конца. Спасительная 17-я строчка в двух очках.
Протокол игры
|90'Гвардиола Серхи (0:1)
Нюланд Эрьян•Баде Луак•Рамос Серхио•Салас Кике• 90'Навас Хесус 68'84' (Хуанлу Санчес (84') •Акунья Маркос 55'89' (Педроса Адриа (89') •Окампос Лукас 47'84' (Диас Мариано (84') •Сумаре Бубакари• 64'Агум Люсьен• 76'Эн-Несири Юссеф•Лукебакио Доди46' (Сусо Хесус (46')
Ледесма Херемиас•Сальдуа Хосеба81' (Алехо Иван (81') •Чуст Виктор•Хименес Фали•Эрнандес Хави V 50'90' (Макси Гомес (90') •Наварро Роберто81' (Окампо Брайан (81') •Алькарас Рубен•Эскаланте Гонсало• 70'Собрино Рубен61' (Гвардиола Серхи (61') •Рамос Кристофер•Рохер Марти61' (Хуанми Мигель (61')
15 мая. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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