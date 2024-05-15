«Райо Вальекано» был сильнее «Гранады», играя вдесятером с 5-й минуты

Не обезопасивший себя от вылета «Райо Вальекано» в 36-м туре Ла Лиги принимал «Гранаду», которая вскоре попрощается с высшим дивизионом. На четвертой минуте форвард хозяев Оскар Трехо грубо сыграл и был удален с поля. Даже в меньшинстве «Райо» повел после чудо-удара в падении через себя от Флорьяна Лежёна. Альваро Гарсия Ривера мог удваивать перевес, но промахнулся в отличном моменте. На 80-й минуте Хорхе де Фрутос все же сделал счет 2:0. Лукас Бое шикарно сыграл пяткой и отыграл один мяч.
«Райо Вальекано» поднялся на 14-е место и гарантировал себе место в элите, соперник - второй с конца.
Протокол игры
|(1:0) Лежён Флорьян23'
|(2:0) Де Фрутос Хорхе80'
|89'Бое Лукас (2:1)
Димитриевски Столе•Балью Иван•Мумин Абдул•Лежён Флорьян•Эспино Альфонсо• 57'Паласон Иси88' (Перес Кике (88') •Валентин Оскар78' (Сисс Пате (78') •Лопес Унаи 31'46' (Креспо Мигель (46') •Гарсия Альваро Ривера88' (Нтекья Ранди (88') • 90'Камелло Серхио65' (Де Фрутос Хорхе (65') •Трехо Оскар 5'
Марк Мартинес•Санчес Рикард•Торренте Рауль73' (Sergio Rodelas (73') •Рубио Мигель•Нева Карлос• 90'Пельистри Факундо•Руис Серхио60' (Аресо Матиас (60') •Гумбау Херард•Корбяну Теодор 42'46' (Вильяр Гонсало (46') •Мелендо Оскар46' (Кальехон Хосе (46') • 83'Бое Лукас
15 мая. Стадион "Кампо де Вальекас".
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