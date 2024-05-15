«Райо Вальекано» был сильнее «Гранады», играя вдесятером с 5-й минуты

Не обезопасивший себя от вылета «Райо Вальекано» в 36-м туре Ла Лиги принимал «Гранаду», которая вскоре попрощается с высшим дивизионом. На четвертой минуте форвард хозяев Оскар Трехо грубо сыграл и был удален с поля. Даже в меньшинстве «Райо» повел после чудо-удара в падении через себя от Флорьяна Лежёна. Альваро Гарсия Ривера мог удваивать перевес, но промахнулся в отличном моменте. На 80-й минуте Хорхе де Фрутос все же сделал счет 2:0. Лукас Бое шикарно сыграл пяткой и отыграл один мяч.

«Райо Вальекано» поднялся на 14-е место и гарантировал себе место в элите, соперник - второй с конца.