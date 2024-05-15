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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави высказался о будущем Араухо

15 Мая 2024 • 22:28 Комментировать

Хави, рулевой каталонцев, высказался о слухах вокруг защитника команды Рональда Араухо.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать уругвайского игрока за 100 миллионов евро.

- Я всегда с ним на связи, Рональд прекрасно знает, какого мнения я о нём. У меня нет никаких сомнений относительно его будущего, он счастлив в нашем клубе, - передаёт слова испанского специалиста Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В текущем сезоне 25-летний футболист провёл в Ла Лиге за каталонскую команду 24 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт игрока с «Барселоной» действует до 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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