«Мальорка» может переманить к себе тренера из клуба-конкурента по Ла Лиге – «Осасуны». Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Marca.

Речь идёт о Ягобе Аррасате, который возглавляет памплонскую команду с 2018 года. Он решил не продлевать свой подходящий к концу контракт с «Осасуной». Отмечается, что «Мальорка» уже продвинулась в переговорах с Аррасате.

При Аррасате «Осасуна» дошла до финала розыгрыша Кубка Испании в прошлом сезоне. В текущем сезоне клуб из Страны Басков идёт на 13-м месте турнирной таблицы. «Мальорка» играла в финале Кубка Испании в текущем сезоне, в турнирной таблице у островитян 16 место и 36 очков.