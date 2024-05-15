Известно, сколько «Жирона» хочет получить с продажи Довбика

«Жирона» определилась с суммой, которую хочет выручить с продажи своего лучшего бомбардира Артёма Довбика.

Как пишет в своих социальных сетях журналист и инсайдер Фабрицио Романо, испанский клуб прописал в контракте с игроком сумму отступных в размере 40 миллионов евро – это означает, что любой клуб может заполучить украинского форварда, заплатив нужную сумму.

Довбик выступает за «Жирону» с лета прошлого года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 38 матчах, забил 21 гол и сделал девять результативных передач па партнёров. Трансферная стоимость игрока оценивается в 30 млн евро.