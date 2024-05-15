Хесус Навас проводит 500-й по счёту матч за «Севилью» в Примере

Ветеран «Севильи», опытнейший полузащитник Хесус Навас вечером среды проводит свой юбилейный, 500-й по счёту матч за «Севилью». По совместительству, это 500-й матч Хесуса и в рамках Ла Лиги, вещает Opta Sports.

Навас – лишь шестой игрок в истории Ла Лиги, который сыграл более 500 встреч за один клуб. Рекорд принадлежит бывшему форварду «Реала» Раулю (550), на втором месте также экс-игрок «Реала» Маноло Санчис (523). Совсем на чуть-чуть отстал экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси (520). Четвёртое место у экс-голкипера «сливочных» Икера Касильяса (510) и пятое место – у нынешнего главного тренера «Барсы» Хави Эрнандеса (505).