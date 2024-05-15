Кульчий признался, что за всю карьеру ему было сложнее всего играть против Модрича

Экс-футболист «Динамо» и сборной Белоруссии Александр Кульчий рассказал, против кого ему было сложнее всего играть.

«Против Модрича, однозначно. Матч с хорватами в 2009‑м — единственная игра в карьере, когда я мечтал, чтобы побыстрее прозвучал финальный свисток, и всё закончилось.

Я попал под Модрича с первых минут. С ним было невозможно играть — низкопосаженный, техничный. У меня ещё и желтая была, так что по ногам ему тоже особо не ударишь. Короче, мучился все 90 минут», — цитирует Кульчия издание Sport24.

Стоит отметить, что Кульчий провёл за национальную команду 102 матча и забил пять мячей.