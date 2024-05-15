Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может стать наставником испанской «Гранады». Об этом сообщает журналист IDEAL Рафаэль Ламелас.

По сведениям источника, 35-летний Абаскаль является одним из кандидатов на пост главного тренера «Гранады», который в следующем сезоне будет выступать во втором по силе испанском дивизионе.

По итогам 35 туров «Гранада» располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице Ла Лиги. В копилке команды 21 набранное очко.

Сегодня, 15 мая, «Гранада» встретится на выезде с «Райо Вальекано» в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Начало поединка запланировано на 20:30 по мск.