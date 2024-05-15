Моуринью заявил, что гордится Модричем

Жозе Моуринью, ранее возглавлявший мадридский «Реал», высказался о полузащитнике Луке Модриче, который до сих пор выступает за «сливочных».

- Лука олицетворяет красотку в футболе, я горжусь им, ведь я привёл его в «Реал», когда в него никто не верил, - цитирует португальского специалиста Madrid Xtra.

Модрич перебрался в мадридский клуб в 2012 году из «Тоттенхэма». Всего на счету хорватского полузащитника, обладателя «Золотого мяча», 530 матчей за «Реал», в которых он забил 39 голов и сделал 85 ассистов на партнёров. Контракт футболиста с «Реалом» истекает в конце этого сезона.