«Жирона» объявила о продлении контракта с защитником Дэйли Блиндом. 34-летний нидерландский футболист поставил подписи в трудовом соглашении, которое рассчитано до середины 2026 года.

Блинд выступает за «Жирону» с прошлого лета. В 35 официальных матчах сезона 2023/2024 защитник записал на свой счёт три гола и два голевых паса на партнёров.

Напомним, что «Жирона» уже обеспечила себе место в Лиге чемпионов. В главном клубном турнире континента команда выступит впервые в истории.

Ближайший матч Ла Лиги «Жирона» проведёт в воскресенье, 19 мая, - против «Валенсии» на поле соперника.