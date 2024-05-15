Назван вероятный сменщик Люка Эрнандеса в сборной Франции

Ферлан Менди, защитник мадридского «Реала» - вероятный сменщик травмированного Люка Эрнандеса в национальной сборной Франции на грядущий чемпионат Европы по футболу.

По информации Le Parisien, Дидье Дешам, рулевой сборной может обратиться к Менди, чтобы тот закрыл дыру на левом фланге обороны «трёхцветных». Менди и «Реал» провели успешный сезон – у клуба победа в Ла Лиге и выход в финал Лиги чемпионов.

Напомним, что в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Боруссии» защитник «ПСЖ» Эрнандес получил тяжёлую травму крестообразных связок колена. Теперь Эрнандес пробудет без футбола как минимум полгода – именно столько и больше обычно лечатся от таких травм.