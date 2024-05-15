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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти претендует на приз тренеру сезона Ла Лиги, Хави – нет

15 Мая 2024 • 17:57 Комментировать

В конце месяца Ла Лига наградит лучших футболистов и тренеров по итогам сезона 2023/2024. На звание лучшего тренера завершающегося сезона претендуют пять специалистов. Их имена опубликованы на официальном сайте Ла Лиги.

В номинацию попали Карло Анчелотти («Реал»), Мичел («Жирона»), Диего Симеоне («Атлетико»), Эрнесто Вальверде («Атлетик») и Марселино («Вильярреал»).

Отметим, что главный тренер «Барселоны» Хави в номинацию не попал, хотя команда сейчас занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. 

Награда будет вручена 28 мая. Фаворитом можно считать Карло Анчелотти, чей «Реал» досрочно выиграл титул.

Винисиус и Беллингем - в списке претендентов на приз лучшему игроку сезона Ла Лиги

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