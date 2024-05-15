Винисиус и Беллингем – в списке претендентов на приз лучшему игроку сезона Ла Лиги

Испанская Ла Лига на своём официальном сайте анонсировала церемонию вручения премий по итогам сезона. Если говорить о награде лучшему игроку сезона 2023/2024, то на неё претендуют десять футболистов.

В номинацию попали Джуд Беллингем («Реал»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Артём Довбик («Жирона»), Кириан Родригес («Лас-Пальмас»), Роберт Левандовски («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал»), Иско («Бетис»), Алейш Гарсия («Жирона») и Александер Сорлот («Вильярреал»).

Награда найдёт своего обладателя во вторник, 28 мая. Поскольку чемпионом стал «Реал», Винисиуса и Беллингема можно считать фаворитами.