Винисиус или Беллингем: Милитао ответил, кто выиграет «Золотой мяч»

Защитник «Реала» Эдер Милитао ответил на вопрос, кто в 2024 году выиграет «Золотой мяч», Винисиус Жуниор или Джуд Беллингем. Милитао сделал выбор в пользу своего соотечественника.

«Винисиус», - сказал Милитао на опубликованном видео, где футболист общается с журналистами.

Стоит сказать, что именно Винисиус и Беллингем считаются фаворитами в борьбе за престижную индивидуальную награду из мира футбола.

Напомним, что в 2023 году «Золотой мяч» выигрывал Лионель Месси. Для аргентинского форварда эта награда стала восьмой в карьере.

«Реал» уже стал чемпионом Испании. В первый вечер лета команда сыграет в финале Лиги чемпионов против «Боруссии».

Больше не Беллингем: Назван новый фаворит на «Золотой мяч»