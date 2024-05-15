«ПСЖ» намерен сорвать трансфер «Барселоны»

«Барселоне» всерьёз интересен атакующий полузащитник Хави Симонс, который в своё время прошёл через академию каталонцев. Учитывая финансовые трудности, «сине-гранатовые» хотят арендовать 21-летнего футболиста.

Впрочем, как сообщает испанский Sport, «ПСЖ» не планирует отдавать Симонса в новую аренду, особенно в «Барселону». Парижане могут лишь продать молодого игрока. Гранд Лиги 1 готов начать переговоры, если будет предложено около 60 миллионов евро плюс бонусы. Разумеется, «Барселона» такую сумму на сегодняшний день платить не готова, поэтому трансфер может быть сорван.

Отметим, что в сезоне 2023/2024 Хави Симонс играет в аренде за «РБ Лейпциг».