Появилась новая информация о будущем Модрича и Крооса в «Реале»

Будущее полузащитников «Реала» Луки Модрича и Тони Крооса остаётся обсуждаемой темой. На страницах издания Marca в среду был опубликован материал по поводу ситуации опытных футболистов. В нём говорится, что Модрич и Кроос ещё не уведомляли мадридский клуб о своих планах на будущее.

«Реал», в свою очередь, сохраняет терпение. Окончательное решение по будущему Модрича и Кросса будет объявлено только после финального матча Лиги чемпионов, не раньше.

В то же время отмечается, что продление контрактов Модрича и Крооса действительно находится под вопросом по целому ряду причин.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» пройдёт 1 июня.

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