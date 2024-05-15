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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тренер «Алавеса» назвал сильнейшую команду в Испании

15 Мая 2024 • 13:05 Комментировать

Наставник «Алавеса» Луис Гарсия прокомментировал разгромное поражение от мадридского «Реала» в гостевом матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «королевского» клуба.

«Соперник был лучше, вот и все. Между нами огромная разница в бюджете, поэтому тяжело конкурировать. «Реал» - сильнейшая команда нашего чемпионата. Дома у нас получилось оказать им сопротивление, однако на выезде у нас не было шансов», - передает слова специалиста AS.

По итогам 36 туров чемпионата Испании подопечные Гарсии с 42 баллами занимают 11-е место в турнирной таблице.

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