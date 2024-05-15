Тренер «Алавеса» назвал сильнейшую команду в Испании

«Соперник был лучше, вот и все. Между нами огромная разница в бюджете, поэтому тяжело конкурировать. «Реал» - сильнейшая команда нашего чемпионата. Дома у нас получилось оказать им сопротивление, однако на выезде у нас не было шансов», - передает слова специалиста AS.