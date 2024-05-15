«Реал» может выкупить защитника «Жироны» за 8 миллионов евро

Мадридский «Реал» в летнее трансферное окно может выкупить левого защитника «Жироны» за 8 миллионов евро. Речь идёт о Мигеле Гутьерресе, который является воспитанником «королевского клуба». У «сливочных» есть право первоочередного выкупа своего бывшего футболиста.

По информации от Relevo, «Реал» может выкупить Гутьерреса и оставить его в «Жироне» на правах аренды на ещё один сезон. Напомним, в услугах Мигеля заинтересованы клубы из Английской премьер-лиги, а также мюнхенская «Бавария».

22-летний Гутьеррес в этом сезоне отметился двумя голами и шестью ассистами в чемпионате Испании и помог «Жироне» финишировать в зоне Лиги чемпионов.