Мане может перейти в испанский клуб - известно название

Бывший нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может вернуться в Европу. Как стало известно журналистам Todofichajes, у 32-летнего сенегальца появился вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате.

В подписании опытного футболиста заинтересована «Жирона». Руководство каталонского клуба хочет усилить команду перед выступлением в следующем сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

В настоящий момент Садио выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». Срок трудового договора между сторонами рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мане в 20 миллионов евро.

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