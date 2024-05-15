Анчелотти рассказал, как Кроос может выиграть «Золотой мяч»

«Мне бы хотелось, чтобы Тони получил эту награду. Но не знаю, сможет ли он ее выиграть. В случае, если Кроос станет триумфатором домашнего чемпионата Европы, а сборная Германии способна на это, то вместе с победами в Ла Лиге и Лиге чемпионов у него будут хорошие шансы», - передает слова итальянского тренера газета Marca.