Анчелотти рассказал, как Кроос может выиграть «Золотой мяч»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о шансах полузащитника команды Тони Крооса стать обладателем «Золотого мяча» в этом году.
«Мне бы хотелось, чтобы Тони получил эту награду. Но не знаю, сможет ли он ее выиграть. В случае, если Кроос станет триумфатором домашнего чемпионата Европы, а сборная Германии способна на это, то вместе с победами в Ла Лиге и Лиге чемпионов у него будут хорошие шансы», - передает слова итальянского тренера газета Marca.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании 34-летний немец провел 32 поединка, записав на свой счет один забитый мяч и восемь голевых передач.
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