Беллингем проводит свой лучший сезон - статистика голов и ассистов за «Реал»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем демонстрирует высокую результативность в нынешнем сезоне. Во вчерашнем поединке 36-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (5:0) англичанин записал на свой счет один гол и две результативные передачи.

В общей сложности Беллингем набрал в текущем сезоне 35 очков по системе «гол+ассист» за «королевский» клуб. На его счету 23 забитых мяча и 12 результативных передач.

Джуд пополнил ряды мадридского клуба летом прошлого года, перейдя из дортмундской «Боруссии». Он заключил со «сливочными» долгосрочный контракт до середины 2029 года.

«Реал» в этом сезоне стан чемпионом Испании и вскоре сыграет в финале Лиги чемпионов УЕФА.