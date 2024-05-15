Анчелотти: «Гюлер забивает даже в те моменты, когда этого не заслуживает»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об очередном забитом мяче полузащитника Арды Гюлера. 19-летний турок отметился 4 забитыми голами в 9 матчах этого розыгрыша чемпионата Испании. Напомним, первую половину сезона футболист пропустил из-за различных травм.

«Игроки очень любят Арду Гюлера. У него есть настоящий дар. Он забивает даже в те моменты, когда этого не заслуживает. Думаю, это происходит по той причине, что мяч всегда влюблён в Гюлера», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Арда перешёл в мадридский «Реал» прошлым летом из «Фенербахче» за 20 миллионов евро.