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Анчелотти: «Гюлер забивает даже в те моменты, когда этого не заслуживает»

15 Мая 2024 • 10:42 Комментировать (1)
Вильярреал
...
Реал Мадрид
19.05 20:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об очередном забитом мяче полузащитника Арды Гюлера. 19-летний турок отметился 4 забитыми голами в 9 матчах этого розыгрыша чемпионата Испании. Напомним, первую половину сезона футболист пропустил из-за различных травм.

«Игроки очень любят Арду Гюлера. У него есть настоящий дар. Он забивает даже в те моменты, когда этого не заслуживает. Думаю, это происходит по той причине, что мяч всегда влюблён в Гюлера», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Арда перешёл в мадридский «Реал» прошлым летом из «Фенербахче» за 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Карло Анчелотти Арда Гюлер

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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
15 Мая 2024 в 11:01
А турчонок-то с хорошим будущем !
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