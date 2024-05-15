Звезда «Реала» Винисиус признался, как относится к Беллингему

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, какие у него отношения с одноклубником Джудом Беллингемом.

«Я большой поклонник таланта Беллингема. Я сделал все, чтобы он оказался здесь. Надеюсь, что Джуд продолжит забивать голы и станет лучшим бомбардиром чемпионата Испании. У нас отличные отношения. Мы оба счастливы в «Реале», - передает слова бразильского футболиста Madrid Zone.

Напомним, что Винисиус и Беллингем являются одними из фаворитов на получение «Золотого мяча» в этом году.

1 июня «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Боруссией». Матч пройдет на «Уэмбли».