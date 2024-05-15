Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус высказался после победы «Реала» 5:0

15 Мая 2024 • 08:01 Комментировать

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пообщался с журналистами после разгромной победы над «Алавесом» (5:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании.

«Я люблю носить футболку «Реала», мне нравится играть для наших фанатов. Моя детская мечта сбылась. Несмотря на крупную победу сегодня, мы знаем, что самый важный поединок сезона еще впереди. Остался последний шаг на пути к трофею», - передает бразильского футболиста Madrid Zone.

В финале Лиги чемпионов УЕФА «королевскому» клубу будет противостоять дортмундская «Боруссия». Встреча состоится 1 июня на лондонском стадионе «Уэмбли».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Беллингем назвал лучшего футболиста мира - это не Месси и Роналду «Бавария» выбрала нового тренера и предложила контракт Шансы «Манчестер Сити» на титул АПЛ снизились – суперкомпьютер выдал новые цифры Анчелотти назвал трёх игроков «Реала», которые удивили его в этом сезоне Рамос выбрал между клубом Месси и «Галатасараем» Морган: «Все слова Роналду о «Манчестер Юнайтед» оказались правдой» Месси и Суарес помогли «Интер Майами» повторить рекорд МЛС «Барселона» в ярости из-за «закона Мбаппе» Президент «Реала» Перес обратился к Анчелотти «Реал» сделал предложение Кроосу
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ Две главные причины, почему чемпионат России в этом сезоне интереснее АПЛ
Спортивные новости
Даниил Медведев проиграл американцу Томми Полу в 1/8 финала «Мастерса» в Риме Швёнтек легко обыграла Мэдисон Киз и вышла в полуфинал турнира в Риме Хачанов в упорной борьбе проиграл чилийцу Табило и покинул «Мастерс» в Риме на стадии 1/8 финала Вайсфельд оценил игру Бедарда на чемпионате мира Рублёв проиграл 109-й ракетке мира в третьем круге турнира в Риме Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
15.05.24 в 20:30
Севилья Севилья
Кадис Кадис
1.79 3.55 4.40
Видео
15.05.24 в 20:30
Райо Вальекано Райо Вальекано
Гранада Гранада
1.70 3.65 4.80
Видео
15.05.24 в 23:00
Сельта Сельта
Атлетик Б Атлетик Б
2.85 3.35 2.37
Видео
15.05.24 в 23:00
Хетафе Хетафе
Атлетико М Атлетико М
5.00 3.65 1.68
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Мая
08:08 · Испания. Ла Лига
Звезда «Реала» Винисиус признался, как относится к Беллингему
08:01 · Испания. Ла Лига
Винисиус высказался после победы «Реала» 5:0
07:51 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высоко оценил сезон «Реала»
07:20 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о конкуренции Куртуа и Лунина перед финалом Лиги чемпионов
05:38 · Испания. Ла Лига
​Винисиус забил свой 50-й гол в Ла Лиге 1
04:38 · Испания. Ла Лига
​Беллингем вплотную приблизился к рекорду Линекера для англичан
04:25 · Испания. Ла Лига
​«Реал» повторил клубный рекорд 2
04:14 · Испания. Ла Лига
​«Реал» не проигрывает в чемпионате уже 30 матчей
00:27 · Испания. Ла Лига
«Реал» забил 5 мячей «Алавесу» 1
14 Мая
22:30 · Испания. Ла Лига
«Жирона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
22:24 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» с «Мальоркой» забили по голу
22:13 · Испания. Ла Лига
Савич может покинуть «Атлетико» несмотря на продление контракта слухи
22:03 · Испания. Ла Лига
Мбаппе высказался по поводу возможного участия в Олимпиаде
22:00 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 19
21:51 · Испания. Ла Лига
Хави вынес вердикт по будущему Фелиша
Все новости
Рекомендуем