Винисиус высказался после победы «Реала» 5:0

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пообщался с журналистами после разгромной победы над «Алавесом» (5:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании.
«Я люблю носить футболку «Реала», мне нравится играть для наших фанатов. Моя детская мечта сбылась. Несмотря на крупную победу сегодня, мы знаем, что самый важный поединок сезона еще впереди. Остался последний шаг на пути к трофею», - передает бразильского футболиста Madrid Zone.
В финале Лиги чемпионов УЕФА «королевскому» клубу будет противостоять дортмундская «Боруссия». Встреча состоится 1 июня на лондонском стадионе «Уэмбли».
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