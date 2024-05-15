Винисиус высказался после победы «Реала» 5:0

«Я люблю носить футболку «Реала», мне нравится играть для наших фанатов. Моя детская мечта сбылась. Несмотря на крупную победу сегодня, мы знаем, что самый важный поединок сезона еще впереди. Остался последний шаг на пути к трофею», - передает бразильского футболиста Madrid Zone.