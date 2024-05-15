Анчелотти высоко оценил сезон «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о нынешнем сезоне после домашней победы над «Алавесом» (5:0) в матче 26-го тура чемпионата Испании.
«Я считаю, что это мой лучший сезон в карьере. Большая часть успеха нашего коллектива заключается в том, чтобы убедить всех много работать без мяча. И футболисты хорошо это делают», - рассказал тренер во время пресс-конференции.
Напомним, что «королевский» клуб досрочно стал чемпионом Испании. В финале Лиги чемпионов мадридскому гранду будет противостоять дортмундская «Боруссия». Встреча состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли».
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