Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу

«Переговоры с Тони и Лукой состоятся после финала Лиги чемпионов. Я хочу, чтобы они остались в «Реале». В этом году Кроос заслуживает «Золотой мяч», но он вряд ли его получит. Хотя, если он выиграет Лигу чемпионов и чемпионат Европы, то тогда есть шансы», - высказался итальянец во время пресс-конференции.