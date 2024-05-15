Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу

Наставнику мадридского «Реала» Карло Анчелотти задали вопрос о будущем в команде полузащитников Тони Крооса и Луки Модрича. У обоих игроков летом истекает соглашение с «королевским» клубом.
«Переговоры с Тони и Лукой состоятся после финала Лиги чемпионов. Я хочу, чтобы они остались в «Реале». В этом году Кроос заслуживает «Золотой мяч», но он вряд ли его получит. Хотя, если он выиграет Лигу чемпионов и чемпионат Европы, то тогда есть шансы», - высказался итальянец во время пресс-конференции.
Финал Лиги чемпионов состоится на стадионе «Уэмбли» 1 июня. В решающем матче «Реалу» будет противостоять дортмундская «Боруссия».
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