Анчелотти высказался о конкуренции Куртуа и Лунина перед финалом Лиги чемпионов

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о конкуренции среди голкиперов перед финальным матчем Лиги чемпионов УЕФА.
«Тибо Куртуа проведет матч в Ла Лиге против «Вильярреала». Андрей Лунин выйдет на поле во встрече с «Бетисом». Что будет дальше, пока затрудняюсь сказать. В прошедшем матче Тибо был в прекрасной форме», - рассказал итальянский специалиста во время пресс-конференции.
Напомним, что в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «королевскому» клубу будет противостоять дортмундская «Боруссия». Встреча состоится на стадионе «Уэмбли» 1 июня.
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