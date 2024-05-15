Анчелотти высказался о конкуренции Куртуа и Лунина перед финалом Лиги чемпионов

«Тибо Куртуа проведет матч в Ла Лиге против «Вильярреала». Андрей Лунин выйдет на поле во встрече с «Бетисом». Что будет дальше, пока затрудняюсь сказать. В прошедшем матче Тибо был в прекрасной форме», - рассказал итальянский специалиста во время пресс-конференции.