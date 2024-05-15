​Винисиус забил свой 50-й гол в Ла Лиге

В испанском чемпионате начался 36-й тур, мадридский «Реал» стильно подтвердил свой статус нового чемпиона страны, забив пять мячей упрямым баскам из «Алавеса».

Два гола в этой игре забил бразильский нападающий Винисиус Жуниор, который довёл счёт своим мячам в высшей лиге испанского футбола до 50 за всё время выступлений в «Реале».

Напомним, что Винисиус дебютировал в клубе в 2019 году, хотя поначалу редко появлялся на поле.

Мадридский «Реал» уже обеспечил себе досрочно чемпионский титул в Испании, сейчас у клуба 93 очка, при этом до конца чемпионата остаются ещё целых два тура.