​Беллингем вплотную приблизился к рекорду Линекера для англичан

В испанском чемпионате начался 36-й тур, мадридский «Реал» стильно подтвердил свой статус нового чемпиона страны, забив пять мячей упрямым баскам из «Алавеса». Один из голов забил Джуд Беллингем, именно он открыл счёт в матче.

Для английского нападающего это был уже девятнадцатый гол в текущем сезоне, и, тем самым, он вплотную приблизился к рекорду Гари Линекера для английских игроков в Ла Лиге.

Выступая в составе «Барселоны» в сезоне 1986/1987, он забил двадцать мячей - и это остаётся лучшим результатом для английских игроков в испанском чемпионате за всё историю выступлений там.