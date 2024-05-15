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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Беллингем вплотную приблизился к рекорду Линекера для англичан

15 Мая 2024 • 04:38 Комментировать
Реал Мадрид
5:0
Алавес

В испанском чемпионате начался 36-й тур, мадридский «Реал» стильно подтвердил свой статус нового чемпиона страны, забив пять мячей упрямым баскам из «Алавеса». Один из голов забил Джуд Беллингем, именно он открыл счёт в матче.

Для английского нападающего это был уже девятнадцатый гол в текущем сезоне, и, тем самым, он вплотную приблизился к рекорду Гари Линекера для английских игроков в Ла Лиге.

Выступая в составе «Барселоны» в сезоне 1986/1987, он забил двадцать мячей - и это остаётся лучшим результатом для английских игроков в испанском чемпионате за всё историю выступлений там. 

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Реал Мадрид Гари Линекер Джуд Беллингем ещё теги

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