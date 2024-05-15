​«Реал» повторил клубный рекорд

В испанском чемпионате начался 36-й тур, мадридский «Реал» стильно подтвердил свой статус нового чемпиона страны, забив пять мячей упрямым баскам из «Алавеса». Как уже сообщалось, это был тридцатый матч кряду в рамках испанского чемпионата, в котором «Реал» не проигрывает.

И оказалось, что тем самым клуб повторил свой личный рекорд, который держался ещё с конца 80-х годов прошлого столетия, когда в команде блистали Эмилио Бутрагеньо и Уго Санчес. Тогда королевский клуб также не проигрывал в чемпионате страны 30 матчей - но это растянулось почти на год, с мая 1988 года по апрель 1989.