Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» повторил клубный рекорд

15 Мая 2024 • 04:25 Комментировать

В испанском чемпионате начался 36-й тур, мадридский «Реал» стильно подтвердил свой статус нового чемпиона страны, забив пять мячей упрямым баскам из «Алавеса». Как уже сообщалось, это был тридцатый матч кряду в рамках испанского чемпионата, в котором «Реал» не проигрывает.

И оказалось, что тем самым клуб повторил свой личный рекорд, который держался ещё с конца 80-х годов прошлого столетия, когда в команде блистали Эмилио Бутрагеньо и Уго Санчес. Тогда королевский клуб также не проигрывал в чемпионате страны 30 матчей - но это растянулось почти на год, с мая 1988 года по апрель 1989.  


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Беллингем назвал лучшего футболиста мира - это не Месси и Роналду Лунин или Куртуа: тренер «Реала» выбрал вратаря на финал Лиги чемпионов Стало известно, какую позицию займёт Мбаппе в атаке «Реала» «Бавария» выбрала нового тренера и предложила контракт Шансы «Манчестер Сити» на титул АПЛ снизились – суперкомпьютер выдал новые цифры Анчелотти обратился к Лунину и Куртуа перед финалом Лиги чемпионов Анчелотти назвал трёх игроков «Реала», которые удивили его в этом сезоне Рамос выбрал между клубом Месси и «Галатасараем» Морган: «Все слова Роналду о «Манчестер Юнайтед» оказались правдой» Президент «Реала» Перес обратился к Анчелотти
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ Две главные причины, почему чемпионат России в этом сезоне интереснее АПЛ
Спортивные новости
Даниил Медведев проиграл американцу Томми Полу в 1/8 финала «Мастерса» в Риме Швёнтек легко обыграла Мэдисон Киз и вышла в полуфинал турнира в Риме Хачанов в упорной борьбе проиграл чилийцу Табило и покинул «Мастерс» в Риме на стадии 1/8 финала Вайсфельд оценил игру Бедарда на чемпионате мира Рублёв проиграл 109-й ракетке мира в третьем круге турнира в Риме Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Осасуна Осасуна
Мальорка Мальорка
1
1
2.80 3.00 2.90
Видео
Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Алавес Алавес
5
0
Видео
Окончен
Жирона Жирона
Вильярреал Вильярреал
0
1
100.00 15.00 1.03
Видео
15.05.24 в 20:30
Севилья Севилья
Кадис Кадис
1.79 3.55 4.40
Видео
15.05.24 в 20:30
Райо Вальекано Райо Вальекано
Гранада Гранада
1.70 3.65 4.80
Видео
15.05.24 в 23:00
Сельта Сельта
Атлетик Б Атлетик Б
2.85 3.35 2.37
Видео
15.05.24 в 23:00
Хетафе Хетафе
Атлетико М Атлетико М
5.00 3.65 1.68
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Мая
04:25 · Испания. Ла Лига
​«Реал» повторил клубный рекорд
04:14 · Испания. Ла Лига
​«Реал» не проигрывает в чемпионате уже 30 матчей
00:27 · Испания. Ла Лига
«Реал» забил 5 мячей «Алавесу» 1
14 Мая
22:30 · Испания. Ла Лига
«Жирона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
22:24 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» с «Мальоркой» забили по голу
22:13 · Испания. Ла Лига
Савич может покинуть «Атлетико» несмотря на продление контракта слухи
22:03 · Испания. Ла Лига
Мбаппе высказался по поводу возможного участия в Олимпиаде
22:00 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 19
21:51 · Испания. Ла Лига
Хави вынес вердикт по будущему Фелиша
21:42 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Манчестер Сити» Лапорт вернётся в Европу – известен клуб 1
21:32 · Испания. Ла Лига
Сарри получил предложение от клуба Ла Лиги
20:48 · Испания. Ла Лига
Куртуа – в основе «Реала» на игру с «Алавесом» 2
19:18 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» пытается переманить тренера из Англии
17:48 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Гринвуда
17:45 · Россия. Премьер-лига
Радченко считает, что Ла Лига подойдёт Тюкавину
Все новости
Рекомендуем