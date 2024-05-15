​«Реал» не проигрывает в чемпионате уже 30 матчей

В испанском чемпионате начался 36-й тур, мадридский «Реал» стильно подтвердил свой статус нового чемпиона страны, забив пять мячей упрямым баскам из «Алавеса». Как оказалось, это был уже 30-й подряд матч для мадридцев в рамках чемпионата Испании, в котором они не проигрывают.

В последний раз неудача случилась с командой Карло Анчелотти в шестом туре испанского чемпионата - тогда она проиграла мадридскому «Атлетико». С тех пор «Реал»терял очки на ничьих, но больше не проигрывал. В следующем туре испанской Ла Лиги «Реал» сыграет в гостях с «Вильярреалом», это случится в воскресенье.