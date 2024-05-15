«Реал» забил 5 мячей «Алавесу»

Набравший хорошую форму «Алавес» ничего не смог противопоставить чемпионскому «Реалу» в 36-м туре Ла Лиги. Уже в дебюте навес Дани Карвахаля с правого фланга на дальнюю штангу привел к удару с лета от Джуда Беллингема, и кипер не реагировал - 1:0. Эдоардо Камавинга в штрафной разобрался с опекуном и отдал в борьбу под удар Винисиусу Жуниору - 2:0. В конце тайма Федерико Вальверде стрельнул с угла штрафной, и голкипер не дотянулся - разгром.

После перерыва Янис Хаджи дважды опасно бил по воротам - сейвы. Беллингем адресовал мяч на ход Винисиусу, а тот пробил над руками кипера - гол. Родриго слева прорвался в штрафную и нанес удар в ногу защитника, Арда Гюлер первый на подборе, и мяч в сетке - 5:0.

«Реал» на 17 очков опережает «Барселону», соперник - 11-й.