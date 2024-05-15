«Реал» забил 5 мячей «Алавесу»

Набравший хорошую форму «Алавес» ничего не смог противопоставить чемпионскому «Реалу» в 36-м туре Ла Лиги. Уже в дебюте навес Дани Карвахаля с правого фланга на дальнюю штангу привел к удару с лета от Джуда Беллингема, и кипер не реагировал - 1:0. Эдоардо Камавинга в штрафной разобрался с опекуном и отдал в борьбу под удар Винисиусу Жуниору - 2:0. В конце тайма Федерико Вальверде стрельнул с угла штрафной, и голкипер не дотянулся - разгром.
После перерыва Янис Хаджи дважды опасно бил по воротам - сейвы. Беллингем адресовал мяч на ход Винисиусу, а тот пробил над руками кипера - гол. Родриго слева прорвался в штрафную и нанес удар в ногу защитника, Арда Гюлер первый на подборе, и мяч в сетке - 5:0.
«Реал» на 17 очков опережает «Барселону», соперник - 11-й.
|(1:0) Беллингем Джуд10'
|(2:0) Винисиус Жуниор27'
|(3:0) Вальверде Федерико45'
|(4:0) Винисиус Жуниор70'
|(5:0) Гюлер Арда81'
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