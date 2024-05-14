«Осасуна» с «Мальоркой» забили по голу

36-й тур чемпионата Испании открыли «Осасуна» с «Мальоркой». Неважно играющие команды провели матч на равных. Хозяева резво стартовали и отметились быстрым голом, Хон Монкайола из пределов штрафной отправил мяч в сетку. В середине второго тайма соперник отыгрался. Удару Серхи Дардера помог рикошет - 1:1. Вскоре Начо Видаль упустил шикарный момент, пробив мимо ворот.

«Осасуна» никак не может победить, но при этом делит 12-е место. Соперник - 15-й.