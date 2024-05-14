«Осасуна» с «Мальоркой» забили по голу

36-й тур чемпионата Испании открыли «Осасуна» с «Мальоркой». Неважно играющие команды провели матч на равных. Хозяева резво стартовали и отметились быстрым голом, Хон Монкайола из пределов штрафной отправил мяч в сетку. В середине второго тайма соперник отыгрался. Удару Серхи Дардера помог рикошет - 1:1. Вскоре Начо Видаль упустил шикарный момент, пробив мимо ворот.
«Осасуна» никак не может победить, но при этом делит 12-е место. Соперник - 15-й.
Протокол игры
|(1:0) Монкайола Хон14'
|65'Дардер Серхи (1:1)
Айтор Фернандес•Пенья Рубен75' (Аресо Хесус (75') •Катена Алехандро•Эррандо Хорхе•Круз Хуан•Монкайола Хон•Муньос Икер•Орос Аймар67' (Гомес Мойсес (67') •Гарсия Рубен75' (Торро Лукас (75') •Гарсия Рауль88' (Свенссон Макс (88') •Арнаис Хосе67' (Мохика Хоан (67')
Райкович Предраг•Гонсалес Джованни•Раильо Антонио•Настасич Матия•Видаль Начо76' (Копете Хосе (76') •Лато Тони83' (Коста Хауме (83') •Родригес Даниэль I83' (Санчес Антонио (83') •Маскарель Омар 35'46' (Пратс Абдон (46') •Ману Морланес76' (Саму Кошта (76') •Дардер Серхи•Ларин Кайл
14 мая. Стадион "Эль-Садар".
Бан пользователя