Опытный черногорский защитник мадридского «Атлетико» может покинуть стан «матрасников». Об этом сообщает Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации инсайдера, Савич открыт для новой главы своей карьеры. К нему уже проявляют интерес команды как минимум из трёх стран – Италии, Турции, а также Саудовской Аравии.

Балканец сыграл в 32 матчах за «матрасников» в текущем сезоне в рамках всех официальных турниров. В столичном испанском клубе Стефан уже с девять лет – с 2015 года.

Текущей весной официально сообщалось, что Савич продлил свой контракт с «Атлетико», он рассчитан до конца следующего футбольного сезона.