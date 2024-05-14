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Савич может покинуть «Атлетико» несмотря на продление контракта слухи

14 Мая 2024 • 22:13 Комментировать

Опытный черногорский защитник мадридского «Атлетико» может покинуть стан «матрасников». Об этом сообщает Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации инсайдера, Савич открыт для новой главы своей карьеры. К нему уже проявляют интерес команды как минимум из трёх стран – Италии, Турции, а также Саудовской Аравии.

Балканец сыграл в 32 матчах за «матрасников» в текущем сезоне в рамках всех официальных турниров. В столичном испанском клубе Стефан уже с девять лет – с 2015 года.

Текущей весной официально сообщалось, что Савич продлил свой контракт с «Атлетико», он рассчитан до конца следующего футбольного сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Стефан Савич
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