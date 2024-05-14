Мбаппе высказался по поводу возможного участия в Олимпиаде

Килиан Мбаппе, покидающий «ПСЖ» высказался по поводу своего возможного участия в летней Олимпиаде-2024. Она состоится во Франции. Национальная сборная страны примет участие в олимпийском футбольном турнире.

«Все знают эту ситуацию, а её решение не зависит от меня. Что бы ни случилось, я буду счастлив. Олимпиада состоится вне зависимости от того, сыграю я там или нет», - приводит слова Мбаппе RMC Sports.

На минувшей неделе Мбаппе попрощался с «ПСЖ» и сыграл последний матч за парижский клуб на «Парк де Пренс» - против «Тулузы».

Ранее о Мбаппе высказался главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.