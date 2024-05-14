Хави вынес вердикт по будущему Фелиша

Главный тренер «Барселоны» Хави принял решение по будущему нападающего Жоау Фелиша. Как сообщает на своих страницах издание AS, рулевой «сине-гранатовых» не хочет, чтобы португалец оставался в команде на следующий сезон.

Жоау Фелиш провёл за «Барселону» 41 матч, в которых забил десять голов и отдал шесть результативных передач на партнёров. Права на 24-летнего форварда принадлежат мадридскому «Атлетико».

«Барселона» сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда Хави проведёт в воскресенье, 19 мая, - против «Райо Вальекано» на своём поле.