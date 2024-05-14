Экс-игрок «Манчестер Сити» Лапорт вернётся в Европу – известен клуб

Защитник Эмерик Лапорт прошлым летом сменил «Манчестер Сити» на «Аль-Наср». Судя по всему, жизнь и футбол в Саудовской Аравии не понравились футболисту – он уже не раз говорил о желании вернуться в Европу.

Как сообщает портал TodoFichajes, Лапорт ближайшим летом вернётся в «Атлетик». Клуб из Бильбао почти договорился об аренде 29-летнего защитника. Осталось лишь уладить вопрос касательно опции выкупа, обязательной она будет или нет.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 29-летнего Эмерика Лапорта в 25 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 защитник провёл 38 матчей, в которых забил четыре гола.