Сарри получил предложение от клуба Ла Лиги

Известный тренер Маурицио Сарри может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, ссылаясь на источники в Италии, 65-летний специалист получил предложение от «Севильи».

В то же время отмечается, что конкурентом «Севильи» в борьбе за назначение Сарри является «Торино».

По ходу тренерской карьеры Маурицио Сарри в Испании ещё не работал. За пределами родной Италии специалист провёл лишь один отрезок – в «Челси» в сезоне 2018/2019.

Отметим, что Сарри находится без клубной прописки с середины марта после увольнения из «Лацио».