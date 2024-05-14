Куртуа – в основе «Реала» на игру с «Алавесом»

Во вторник вечером «Реал» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Алавеса». Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:
Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Менди, Камавинга, Кроос. Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор.
Отметим, что Андрей Лунин, Антонио Рюдигер и Лука Модрич оказались среди запасных игроков.
Матч «Реал» - «Алавес» стартует в 22:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.
Как известно, «Реал» уже обеспечил себе чемпионский титул Ла Лиги.
надеюсь Рюдигер только отдыхает и Карло не планирует ставить Милиато на финал в основу ????
Это позволит Папе Карло иметь возможность выбора в финале ЛЧ.
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