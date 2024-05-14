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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа – в основе «Реала» на игру с «Алавесом»

14 Мая 2024 • 20:48 Комментировать (2)
Реал Мадрид
...
Алавес
1 1.23 X 6.70 2 14.00
Через 0 ч. 50 мин.

Во вторник вечером «Реал» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Алавеса». Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Менди, Камавинга, Кроос. Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор.

Отметим, что Андрей Лунин, Антонио Рюдигер и Лука Модрич оказались среди запасных игроков.

Матч «Реал» - «Алавес» стартует в 22:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Как известно, «Реал» уже обеспечил себе чемпионский титул Ла Лиги.

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Комментарии (2) Все комментарии
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NOBODY
14 Мая 2024 в 21:23
то Кепа выйдет....то Куртуа в основе....непонятно вообще....
надеюсь Рюдигер только отдыхает и Карло не планирует ставить Милиато на финал в основу ????
Francisco Gento
14 Мая 2024 в 21:04
Тибо нужно восстанавливать оптимальную форму. Для этого нужна игровая практика.
Это позволит Папе Карло иметь возможность выбора в финале ЛЧ.
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