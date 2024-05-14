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«Реал» поставил крест на Модриче – названа причина

14 Мая 2024 • 18:59 Комментировать (2)

Будущее полузащитника «Реала» Луки Модрича остаётся обсуждаемым, ведь действующий контракт игрока рассчитан до конца июня. Как стало известно Relevo, «сливочные» не хотят предлагать 38-летнему хорвату новое трудовое соглашение. Решение практически принято – окончательно вопрос закроют в ближайшие недели.

Модрич хотел бы остаться в «Реале» ещё на один сезон и даже был готов пойти на сокращение зарплаты. Впрочем, в мадридском клубе считают, что пришло время открыть дорогу для молодых футболистов, как Арда Гюлер.

Отмечается, что «Реал» планирует попрощаться с Лукой Модричем с особыми почестями. Хорват провёл в клубе 12 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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Комментарии (2) Все комментарии
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Барсафобия
14 Мая 2024 в 19:13
хотя бы кроос остается
Francisco Gento
14 Мая 2024 в 19:09
Такого как Лука Модрич, "Реалу" подобрать будет очень сложно
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