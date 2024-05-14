Араухо пропустил тренировку «Барселоны»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо пропустил тренировку команды. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сегодня уругвайский футболист не тренировался, но ожидается, что он будет готов принять участие в предстоящей игре с «Альмерией».

В нынешнем сезоне 25-летний Араухо принял участие в 36 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один голевой пас.

Встреча 36-го тура чемпионата Испании между «Альмерией» и «Барселоной» пройдет 16 мая. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:30 по московскому времени.