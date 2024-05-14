Генич: Мбаппе не вытеснит из состава Хоселу

Известный комментатор Константин Генич высказался о предстоящем переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

— Вытеснит ли Мбаппе из основы Хоселу? Это нереально. Где Хоселу и где Мбаппе? — в шутливой форме сказал Генич в программе «Лови Генича».

Ранее стало известно, что 25-летний Мбаппе покинет «ПСЖ» предстоящим летом. В текущем сезоне нападающий принял участие в 47 матчах во всех турнирах, забил 44 мяча и стал автором десяти результативных передач.

Трудовой договор Мбаппе с парижанами истекает 30 июня 2024 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 180 миллионов евро.

