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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Левандовски может получить «Золотой мяч»

14 Мая 2024 • 16:19 Комментировать (4)

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может получить «Золотой мяч». В 2020 году поляк определённо заслуживал выиграть эту награду, ведь «Бавария» выиграла все турниры, а сам Левандовски забил очень много голов. Впрочем, журнал France Football тогда решил отменить церемонию из-за пандемии коронавируса.

Теперь, как сообщает испанское издание Sport, France Football рассматривает возможность вручения Левандовски «Золотого мяча» за 2020 год.

Одна из причин такой позиции France Football заключается в расследовании, которое несколько месяцев назад началось во Франции по поводу победы Лионеля Месси в борьбе за «Золотой мяч» в 2021 году. Появлялась информация о том, что «ПСЖ» мог оказывать давление на представителей журнала, помогая своему звёздному игроку. Левандовски тогда занял второе место. Во France Football обеспокоены возможной потерей репутации, поэтому они считают вручение награды за 2020 год хорошим способом как-то сгладить ситуацию.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски ещё теги
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Комментарии (4) Все комментарии
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Alex1972
14 Мая 2024 в 17:04
Они решили послушать Месси.. Поздновато, однако.. Хе.. 😀
CELTIC FROST
14 Мая 2024 в 16:58
Лучше поздно. чем никогда...
andi
14 Мая 2024 в 16:58
А как же Месси?
Rouch
14 Мая 2024 в 16:43
Гнилое издание принадлежащее карликам
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