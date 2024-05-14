Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может получить «Золотой мяч». В 2020 году поляк определённо заслуживал выиграть эту награду, ведь «Бавария» выиграла все турниры, а сам Левандовски забил очень много голов. Впрочем, журнал France Football тогда решил отменить церемонию из-за пандемии коронавируса.

Теперь, как сообщает испанское издание Sport, France Football рассматривает возможность вручения Левандовски «Золотого мяча» за 2020 год.

Одна из причин такой позиции France Football заключается в расследовании, которое несколько месяцев назад началось во Франции по поводу победы Лионеля Месси в борьбе за «Золотой мяч» в 2021 году. Появлялась информация о том, что «ПСЖ» мог оказывать давление на представителей журнала, помогая своему звёздному игроку. Левандовски тогда занял второе место. Во France Football обеспокоены возможной потерей репутации, поэтому они считают вручение награды за 2020 год хорошим способом как-то сгладить ситуацию.